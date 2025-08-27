Corriere dello Sport: "Hojlund-Napoli: sprint finale"
"Max vuole Rabiot": così titola il Corriere dello Sport in edicola come titolo principale della sua edizione odierna. Il Milan ci prova: un grande feeling tra Allegri e il francese. Adrien, gelo col Marsiglia: Tare si muove. Rapporto incrinato con De Zerbi e l'Olympique: il ds rossonero ha contattato la mamma della mezzala.
Si parla anche di Napoli sulla prima del quotidiano: "Hojlund-Napoli: sprint finale". Affare in chiusura con lo United: si tratta sull'obbligo di riscatto. Il club di De Laurentiis però non si ferma qui: pressing sul Lipsia per Elmas. Spazio anche ai bianconeri di Tudor: "Juve: Savona in Premier". Nottingham sul terzino: operazione da 18 milioni. Il Besiktas prende Tiago Djalò. Sui giallorossi del Gasp, invece: "La Roma si lancia su George". Massara a Londra: Sancho dice no, assalto al talento del Chelsea.
