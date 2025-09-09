Prima pagina Corriere dello Sport: "Italia, un manicomio. De Bruyne torna re. Tris per Pioli"

"Un manicomio" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi soffermandosi sul rocambolesco 5-4 con cui l'Italia ha avuto la meglio su Israele in una folle partita. Sotto due volte, gli azzurri rispondono con Moise Kean e non si arrendono. Poi vanno sul 2-4 grazie all'ingresso di Raspadori ma nel finale si fanno riagganciare. Nonostante il 4-4 la squadra di Gattuso non si arrende e con un tiro-cross di Tonali nel recupero porta a casa 3 punti fondamentali per la qualificazione ai Mondiali.

Il derby d'Italia - In primo piano anche la Serie A, pronta a tornare dopo la sosta. "Fortino Bremer, Lautaro fa i conti": la Juve si affida al difensore brasiliano per fermare l'attacco dell'Inter nel derby d'Italia. Il 74% delle vittorie per i bianconeri sono arrivate in casa, nerazzurri da incubo con le big nell'ultimo anno.

Il ritorno del campionato - "De Bruyne torna re. Leao si scalda" scrive il quotidiano in vista di Fiorentina-Napoli di sabato e di Milan-Bologna di domenica. Conte perde Rrahmani ma ritrova un super KDB. Allegri punta sul portoghese, pronto a tornare dopo l'infortunio.