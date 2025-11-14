Prima pagina
Corriere dello Sport: "Napoli, Anguissa torna a gennaio"
"Play-off, giusto così". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si concentra sull'Italia e sulla vittoria conquistata ieri in casa della Moldavia. Gli azzurri hanno raccolto la quinta vittoria di fila nel girone I, portandosi a quota 18 grazie alle reti di Mancini e Francesco Pio Esposito. Un successo che però non consentirà agli azzurri di andare direttamente al Mondiale, complice la distanza netta dalla Norvegia, avversaria che l'Italia sfiderà lunedì a San Siro.
"Napoli, Anguissa torna a gennaio" - In prima pagina spazio anche per il Napoli, alle prese con l'infortunio di Anguissa. Il centrocampista infatti ha rimediato una lesione muscolare e dovrà rimanere fermo per almeno due mesi e mezzo. Una tegola importante per il tecnico Antonio Conte, che non potrà contare sul giocatore almeno fino alla fine di gennaio.
