Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli, Hojlund a ore. In arrivo anche la mezzala"

vedi letture

"Una manita lava l'altra" recita oggi il titolo di apertura proposto dal Corriere dello Sport in prima pagina. Il quotidiano romano pone l'accento sull'Inter, straripante nella prima giornata di campionato con un netto 5-0 rifilato al Torino con le reti di Bastoni, Thuram (doppietta), Lautaro Martinez e Bonny: "Spettacolo Chivu. L'Inter prova a dimenticare Monaco asfaltando il Toro (5-0). Che cinema con Thuram e Lautaro. Messaggio a Napoli e Juve: sblocca subito Bastoni, doppietta di Marcus. Gol e assist dell'argentino, Bonny chiude la festa", si legge.

Il taglio alto è invece dedicato al mercato, con il Napoli che accelera per chiudere con il Manchester United per Rasmus Hojlund ("Napoli, Hojlund a ore. L'attaccante dello United sempre più vicino"), mentre di spalla si parla delle idee del Milan per completare la rosa ("Harder e Fabbian per Allegri. Lo strano mercato del Diavolo)". A fondo pagina spiccano invece il caso Dusan Vlahovic ("Vlahovic agita la Juve. Futuro in 7 giorni"), l'ultimo tentativo della Roma per Jadon Sancho ("Sancho, Friedkin in azione. Roma, oggi sbarca Dan. Massara a Londra") e il grave infortunio che terrà Ciro Immobile ai box per almeno due mesi ("Bologna, la grana Immobile. Ciro fuori per 8 settimane, Casale ko per un mese").