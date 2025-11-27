Prima pagina Corriere dello Sport: "Scatti di Napoli: Conte strappa con Neres e Lang"

"Non fa male". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si concentra sull'Inter e sul ko subito in Champions League. I nerazzurri sono caduti per la prima volta in questa stagione europea, subendo un 2-1 in casa dell'Atlético Madrid: prima il gol di Julian Alvarez, poi il pareggio di Zielinski e alla fine la rete di Gimenez, che ha regalato la vittoria agli spagnoli allo scadere. La classifica comunque continua a sorridere all'Inter, che è seconda a quota 12 insieme a PSG, Bayern Monaco e Real Madrid.

"Scatti di Napoli: Conte strappa con Neres e Lang" si legge in alto con lo spazio dedicato alla squadra azzurra.