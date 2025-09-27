Prima pagina Corriere dello Sport sul ritorno di Bove: "Sto tornando"

"Sto tornando" è il titolo con cui il Corriere dello Sport annuncia l'intervista a Edorardo Bove, giocatore che 10 mesi fa ha subito un malore in campo e che da allora è lontano dai campi da calcio. "Ancora poche visite di controllo e deciderò come, dove e quando rientrare" spiega il centrocampista attualmente legato alla Roma. "Sono sereno, non riesco a maledire quel giorno" continua Bove nel corso dell'intervista esclusiva rilasciata al quotidiano.