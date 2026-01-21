Tuttonapoli Cosa ci ha detto Copenhagen-Napoli: i cinque punti di Tuttonapoli

Un'altra serata da dimenticare in Champions League per il Napoli. Gli azzurri non vanno oltre l'1-1 a Copenaghen e, per le esidue speranze di qualificazione ai playoff, si deciderà tutto nell'ultima gara, al Maradona, contro il Chelsea. Come di consueto i cinque punti di Tuttonapoli.

Peggior Champions dell'era ADL - Una Champions così brutta il Napoli non l'ha mai giocata nella sua storia. City, Sporting, Psv, Eintracht Francoforte, Qarabag, Benfica, Copenhagen e Chelsea. Non esageriamo nel dire che gli azzurri sarebbero potuti rientrare nelle prime otto, ma quantomeno un piazzamento sereno ai playoff era del tutto abbordabile. Ed invece c'è ancora aritmeticamente una possibilità, ma servirà un'impresa al Maradona contro il Chelsea e di questi tempi... anzi, con tutta l'onestà di questo mondo, gli azzurri meriterebbero l'eliminazione dopo zero vittorie esterne.

Inaccettabile - In serate come queste, nonostante i tanti alibi, non ci sono scusanti che tengano. Il Napoli passa in vantaggio su calcio piazzato col solito McTominay e ha l'uomo in più dal primo tempo. Nella ripresa, con la superiorità numerica contro una squadra che sta avendo difficoltà anche nel proprio campionato, il Napoli gioca il pallone in orizzontale e non affonda mai il colpo. Le partite vanno chiuse e la mentalità conservativa con l'atteggiamento visto nel secondo tempo, l'Europa non te lo perdona.

Buongiorno, parabola discendente - Infortuni a ripetizione, spesso gli viene preferito Juan Jesus. Il Buongiorno ammirato nella passata stagione, non si è più rivisto in questa stagione. Sempre in affanno, sotto tono, sguardo perso nel vuoto, scoordinato negli interventi di gioco, tra braccia larghe e avversari che lo anticipano. L'ultimo è proprio il rigore concesso al Copenaghen.

Si salvi chi può, Antonio Vergara - Altri 62' positivi, fatti di giocate di qualità tra lanci per i compagni e nello stretto. Per poco non ha trovato anche la via del gol. Qualità, quella che sostanzialmente viene a mancare dal momento della sua uscita in attacco. Vergara può essere il futuro, ma intanto è già il presente di questo Napoli.

Chelsea? Potrebbe non bastare, lo scenario - Eventuali tre punti contro il Chelsea potrebbero non bastare. Per capirne di più bisogna attendere il completamento del turno di questa sera. Molto dipenderà se le squadre che sono alle spalle degli azzurri faranno punti ed effettueranno il sorpasso in classifica. Ad ogni modo servirà, in queste condizioni, un'impresa contro il Chelsea per accedere ai playoff.