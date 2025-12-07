Ufficiale
Cremonese-Lecce, le formazioni: Stulic sfida Vardy
TuttoNapoli.net
Continuare a sorprendere. La Cremonese cerca punti in casa contro il Lecce per dare continuità di risultati e mettere fieno in cascina per raggiungere l'obiettivo finale. Di fronte però ci sarà un Lecce che venderà cara la pelle. I giallorossi di Eusebio Di Francesco infatti sono reduci dalla vittoria casalinga contro il Torino mentre i grigiorossi hanno superato in trasferta il Bologna di Vincenzo Italiano nell'ultimo turno di campionato.
Le formazioni ufficiali
Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy.
Lecce (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Berisha, Banda; Stulic.
