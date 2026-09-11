Curiosità Palladino: ha rifiutato 2 offerte, aspetta proposte da big italiana

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Raffaele Palladino non ha fretta di tornare ad allenare. Come confermato dal giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, il tecnico campano - presente mercoledì in tribuna al Maradona - ha recentemente rispedito al mittente le avance arrivate sia dalla Ligue 1 sia dalla Turchia, preferendo attendere una chiamata da un top club della Serie A oppure un'opportunità in Premier League. Il profilo dell'ex allenatore di Monza e Atalanta resta tra i più apprezzati nel panorama degli allenatori svincolati, pronto a rientrare in corsa solo a fronte di un progetto tecnico di prima fascia.