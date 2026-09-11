Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: inizia la 4ª giornata di Serie A

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In questo venerdì 4 settembre si gioca il primo anticipo della quarta giornata di Serie A. In campo alle ore 20:45 il Venezia, che ospita la Fiorentina. Si gioca anche in Serie B e in Serie C e sono tanti gli impegni internazionali. Di seguito la programmazione in tv:

17.25 Al Qadsiah-Al Ettifaq (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV

19.00 Empoli-Arezzo (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

19.30 Ried-Salisburgo (Bundesliga austriaca) - COMO TV

20.30 Union Berlino-Schalke 04 (Bundesliga) - SKY SPORT(canale 256) e NOW

20.30 Greenock Morton-Livingstone (Campionato scozzese) - COMO TV

20.45 Venezia-Fiorentina (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 Mechelen-Anderlecht (Campionato belga) - DAZN

20.45 Stenhousemuir-Hearts (Premier Sports Cup) -COMO TV

21.00 Benevento-Verona (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

21.00 Pisa-Virtus Entella (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

21.00 Siviglia-Valencia (Liga) - DAZN

21.00 Team Altamura-Bari (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Salernitana-Potenza (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW

21.00 Audace Cerignola-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW

21.00 Casarano-Barletta (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW

21.00 West Ham-Wrexham (Championship) - COMO TV