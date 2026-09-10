Infortuni Meret-Alisson, doppia tegola per Allegri: i tempi di recupero

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Il Napoli deve fare i conti con gli infortuni di Alex Meret e Alisson Santos dopo la sfida di Champions League contro l’Arsenal.

Doppio infortunio per il Napoli dopo la sfida di Champions League contro l’Arsenal. Alex Meret e Alisson Santos sono stati costretti ad abbandonare il campo durante la partita del Maradona e nella giornata odierna si sono sottoposti agli esami strumentali per valutare l’entità dei rispettivi problemi fisici. Il club partenopeo ha comunicato il verdetto attraverso il report ufficiale: “Alex Meret e Alisson Santos si sono sottoposti a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Meret ha riportato una lesione di basso grado dell'adduttore lungo della coscia sinistra. Per Alisson lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro”.

Meret rientra dopo la sosta, Alisson fuori almeno quattro settimane

Differenti i tempi di recupero per i due giocatori. Il portiere friulano dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta per le nazionali: salterà quindi le sfide contro Bologna e Fiorentina, con l’obiettivo di rientrare per la gara contro il Frosinone. Più lungo, invece, lo stop di Alisson Santos, alle prese con una lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro: per l'esterno brasiliano sono previste almeno quattro settimane di assenza.