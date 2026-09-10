Avellino, sfuma il sogno James? Pressing dell’Atletico Nacional: domani giornata decisiva

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Il sogno James Rodriguez rischia di sfumare per l’Avellino, che resta in attesa dell’esito della trattativa tra il fantasista e l’Atletico Nacional.

Il sogno James Rodriguez rischia di sfumare per l’Avellino. L’Atletico Nacional ha tempo fino a domani per chiudere la trattativa con il fantasista, visto che in Colombia terminerà anche il mercato riservato agli svincolati. Le prossime ore saranno quindi decisive: se il club sudamericano non dovesse trovare l’accordo definitivo con il giocatore, l’Avellino è pronto a tornare alla carica con i suoi due agenti, con i quali ci sono già stati due contatti in videoconferenza. Secondo quanto riferito dal giornalista Ciro Venerato a RaiNews24, su James Rodriguez ci sarebbe anche il Melbourne, ma con un’offerta inferiore rispetto a quella dei campani.

James Rodriguez-Avellino: domani la giornata decisiva

Il club irpino è pronto a migliorare ulteriormente la propria proposta, portando la base fissa oltre il milione di euro e arrivando a circa 1,2 milioni, ai quali si aggiungerebbero i bonus e la componente legata ai diritti d’immagine. Tutto, però, dipenderà dall’Atletico Nacional: se il club colombiano riuscirà a strappare il sì definitivo di James Rodriguez entro domani, l’Avellino dovrà dire addio al sogno di portare il fantasista in Serie B. In caso contrario, la società campana è pronta a giocarsi fino in fondo le proprie carte.