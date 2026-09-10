“Avessimo difeso così con Como e Inter…”, Tmw ad Allegri: “0-1 casuale, Arsenal ha dominato!”

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Il Napoli incassa contro l’Arsenal la terza sconfitta consecutiva, ma l’analisi dei numeri racconta un dominio netto dei Gunners.

Il Napoli incassa al Maradona la terza sconfitta consecutiva, la più prevedibile sulla carta considerando il livello dell’avversario. L’Arsenal, già protagonista ai vertici della Premier League e reduce da un mercato da oltre 200 milioni di euro per rinforzare ulteriormente una rosa di altissimo livello, ha ampliato il divario tecnico rispetto agli azzurri, che invece hanno aggiunto poco alla propria squadra. Una differenza emersa chiaramente nel corso della partita, nonostante lo 0-1 finale. Al termine della gara, Massimiliano Allegri ha però promosso la prestazione difensiva del Napoli: “Abbiamo fatto una buona partita contro una delle squadre più forti d’Europa, il primo tempo è stato molto equilibrato poi nella seconda frazione loro hanno alzato i ritmi. Noi abbiamo difeso bene, se avessimo difeso così contro Como e Inter probabilmente non avremmo perso”. Un concetto ribadito anche successivamente: “Quello che è successo nel secondo tempo nonostante l’Arsenal sia una squadra straordinaria, il fatto del sacrificio di lì con la pazienza di non prendere altri gol. Contro il Como e l’Inter abbiamo preso gol troppo facilmente”.

Napoli-Arsenal, De Magistris: “0-1 finale è frutto del caso più che di una buona fase difensiva”

Secondo Raimondo De Magistris, giornalista di Tmw, i numeri della partita raccontano però una sfida molto più netta di quanto suggerisca il risultato. Il Napoli, rimasto per gran parte della gara rintanato a ridosso della propria area, ha prodotto appena 0,22 di Expected Goals, mentre l’Arsenal ha chiuso con un xG di 4,05: “Il Napoli che per quasi tutta la gara ha difeso a ridosso della sua area di rigore ha prodotto 0.22 di Expected Goals, mentre dall’altro lato i Gunners avrebbero dovuto realizzare più di quattro reti. Hanno chiuso la partita con un xG di 4.05, anche superiore a quello di un’Inter che sabato ha completato la sua rimonta a tempo scaduto e vinto 3-2”. De Magistris sottolinea anche il peso degli episodi e delle occasioni fallite dall’Arsenal: “Poi certo ci sono anche gli episodi, i dettagli. Ci sono i portieri che sono parte integrante della squadra e ieri Meret e Milinkovic-Savic sono stati tra i migliori in campo. Però l’Arsenal al Maradona ha creato cinque chiare occasioni da rete, ha totalizzato 26 tiri e se altri gol dei Gunners non sono arrivati è perché in molti casi Saka e compagni si sono divorati gol già fatti”. Una prestazione che, secondo il giornalista, evidenzia soprattutto un limite strutturale nel modo di interpretare le partite: “Non è stato insomma un bel Napoli quello che s’è visto al Maradona e non tanto per il preventivabile risultato finale, per la sconfitta contro una squadra che punta senza sé e senza ma alla vittoria della Champions. Non è stato un bel Napoli soprattutto perché questa squadra non riesce a mostrare un piano gara diverso. Aspetta sempre e comunque gli avversari a ridosso della propria area di rigore e così il gol prima o poi lo prendi sempre, anche se gli avversari nel frattempo si divorano l’impossibile”.