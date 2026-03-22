Curiosità su McTominay: così parla ai compagni in campo. Mentre con gli arbitri...

vedi letture

Scott McTominay continua a sorprendere anche fuori dal campo. Il centrocampista del Napoli, diventato uno dei punti di riferimento della squadra, sta lavorando per integrarsi sempre di più nella realtà azzurra, non solo dal punto di vista calcistico ma anche linguistico. Lo scozzese si è messo in testa di imparare l’italiano e prova già a usarlo nelle interviste e durante le partite. Un segnale di quanto voglia sentirsi parte del gruppo e della città.

Coi compagni McTominay parla in italiano

In campo, inoltre, McTominay darebbe indicazioni ai compagni direttamente in italiano, mentre nei momenti di tensione tornerebbe alla sua lingua per sfogarsi senza farsi capire dagli arbitri.Un atteggiamento che conferma la volontà del centrocampista di sentirsi sempre più napoletano, dentro e fuori dal terreno di gioco. A scriverlo è Il Mattino.