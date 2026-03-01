Serie B, Mantova-Carrarese finisce pari: in gol l'azzurro Hasa
Non solo il gol di Lorenzo Insigne: dalla Serie B arriva un’altra firma “azzurra”, quella di Luis Hasa, centrocampista di proprietà del Napoli e in prestito alla Carrarese. Il 22enne di Sora ha realizzato il gol dell’1-1 finale in Mantova-Carrarese, rispondendo alla rete lampo di Davide Bragantini arrivata dopo appena un minuto di gioco.
La gara ha poi regalato ulteriori emozioni nel finale, con gli ospiti graziati al 92’ dal rigore fallito da Francesco Ruocco, errore che ha congelato il risultato sul pari. Per Hasa una giornata decisamente positiva, impreziosita da un inedito colpo di testa vincente: un segnale importante nella sua crescita e un motivo di soddisfazione anche per il Napoli, che osserva con attenzione i progressi del suo giovane talento.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Torino
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro