Da Salerno dimenticano Juventus-Napoli: “In 13 loro avrebbero giocato?”

Il derby campano tra Napoli e Salernitana, al momento, si giocherebbe. Infatti, a differenza di ieri in cui i positivi in casa granata erano 9, oggi, dopo un altro giro di tamponi, il club ha comunicato una nuova positività ma soprattutto due negatività. TuttoSalernitana.com, il portale di riferimento dei granata, è contrario alla disputa della gara e scrive: “Non c'è dubbio che siamo a cospetto di uno dei campionati più falsati della storia, una stagione che rischia di decretare vincitori e vinti a tavolino anche grazie a sentenze del tutto opinabili espresse da chi ritiene d’aver più autorità rispetto alle ASL. La Salernitana, a Napoli, giocherà per onor di firma rischiando infortuni muscolari seri.

Colantuono oggi ha annullato l’allenamento, solo esercitazioni in palestra per non gravare su una situazione sportivamente parlando drammatica. E il protocollo previsto dalla Federazione, quello del famoso 35%, fa acqua da tutte le parti. Oggi si sono negativizzati due calciatori, ma domani dovranno sottoporsi ad una visita medica per ricevere idoneità: cosa accadrà se non avessero l’ok? Sarebbero conteggiati nella percentuale o considerati a disposizione pur non convocabili?

Si tratta, comunque, di atleti che non si allenano da settimane e che, dunque, si sottoporranno ad uno sforzo enorme rischiando infortuni muscolari che metterebbero a repentaglio la loro salute per le partite successive. Chi si assumerà le responsabilità? Chi capirà che la salute viene prima di questo maledetto business che influenza ogni decisione anche a costo di scadere nell’illogicità?

La Salernitana perde pezzi a ripetizione. Otto saranno out per il covid, c’è Lassana Coulibaly in coppa d’Africa, Ranieri è squalificato (per il giallo rimediato con la Lazio, gara che ha giocato in apnea per motivi d’emergenza), Ribery non ha recuperato, Simy si è fatto male ieri e dovrà sottoporsi ad esami strumentali domattina, di Strandberg e Mamadou Coulibaly si sono perse le tracce, Zortea è a rischio e, tra i nuovi positivi, ci sono i titolari della gara di sabato scorso. Mancheranno, dunque, 13-14 calciatori e saranno aggregati giovanotti acerbi pur di belle speranze, senza cambi in panchina mentre Spalletti potrà contare sull’intera rosa. A parti invertire avrebbero dato l’ok per giocare?".