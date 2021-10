Da Salerno: migliaia di biglietti a tifosi azzurri di Salerno, pronte altre restrizioni?

A sei giorni di distanza dal derby campano tra Salernitana e Napoli, la decisione delle autorità competenti di vietare, almeno per ora, la trasferta ai tifosi azzurri ha generato una certa delusione nei supporters granata. Tuttavia, è lecito immaginare anche una massiccia presenza di napoletani nei distinti e in tribuna. Dei circa 4000 biglietti già venduti in queste 48 ore di prelazione per i tesserati, da Salerno fanno sapere che si registra un'adesione insolita da Nocera, Cava e Pagani. Non è affatto da escludere un ulteriore intervento della Questura, con restrizioni imponenti e un servizio d'ordine che preveda finanche il presidio delle uscite autostradali. Tra domani e dopodomani è atteso il verdetto definitivo del GOS.