De Bruyne, a Napoli manca il gioco! Tmw: “Immaginate che show con Cesc o Gasp!”

De Bruyne brillante col Belgio e frenato nel Napoli: Tuttomercatoweb critica Allegri e cita Fabregas e Gasperini.

Due versioni completamente diverse di Kevin De Bruyne, brillante e dominante con la maglia del Belgio, ma apparentemente frenato quando indossa quella del Napoli. È questo il tema dell'analisi pubblicata da Tuttomercatoweb, che mette a confronto il rendimento del centrocampista belga in Nazionale e nel club azzurro, individuando nelle scelte tattiche di Massimiliano Allegri una delle principali ragioni delle difficoltà del giocatore. Secondo il portale, De Bruyne con il Belgio appare libero di esprimere tutto il proprio talento, mentre nel Napoli sembra condizionato da un sistema di gioco poco adatto alle sue caratteristiche. “C'è un De Bruyne che sembra ringiovanito e un altro che, invece, appare ancora più vecchio”, si legge nell'analisi, che sottolinea come il problema non sarebbe legato all'ambiente napoletano, ma soprattutto alla qualità del gioco espresso dalla squadra.

De Bruyne, TMW critica Allegri: “Non ha il calcio giusto per valorizzarlo”. Il paragone con Fabregas e Gasperini

Nel mirino di Tuttomercatoweb finisce soprattutto Massimiliano Allegri, il cui calcio viene considerato poco compatibile con le caratteristiche tecniche di De Bruyne. Il portale ricorda come il belga avesse già incontrato difficoltà nell'interpretare le idee di Antonio Conte nella passata stagione, evidenziando una distanza ancora maggiore rispetto alla filosofia di Allegri, giudicata lontana dal calcio offensivo e basato sul possesso praticato per anni dal centrocampista con Pep Guardiola. “De Bruyne sembra essersi imbruttito calcisticamente, rinchiuso in una gabbia tattica che ne limita fantasia, libertà e iniziativa”, è uno dei passaggi più severi dell'analisi. Secondo TMW, il talento del belga potrebbe essere valorizzato maggiormente da allenatori come Cesc Fabregas o Gian Piero Gasperini, capaci di proporre soluzioni offensive differenti. La conclusione è una critica alla gestione tecnica del campione azzurro: “La verità è che De Bruyne non è in linea con Allegri, un allenatore che non sembra avere il calcio giusto per valorizzarlo”. Un giudizio netto che riaccende il dibattito sul rendimento del centrocampista e sulla capacità del Napoli di sfruttarne pienamente le qualità.