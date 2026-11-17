Bilancio SSC Napoli, taglio record alle commissioni degli agenti: oltre il 52% in meno! I dati
Il Napoli ha più che dimezzato la spesa destinata ai procuratori sportivi rispetto alla stagione precedente, facendo registrare una significativa riduzione dei costi legati alle commissioni degli agenti. Il dato emerge dal bilancio ufficiale della SSC Napoli chiuso al 30 giugno 2026, nella sezione dedicata ai criteri economico-finanziari. Nel corso dell'esercizio 2025/2026, la società del presidente Aurelio De Laurentiis ha corrisposto ai procuratori sportivi un importo complessivo di oltre 12,9 milioni di euro, calcolato al lordo dell'IVA e al netto delle ritenute d'acconto. Una cifra sensibilmente inferiore rispetto ai circa 27 milioni di euro destinati agli agenti nell'esercizio precedente, con una riduzione stimata di oltre 14 milioni di euro.
Bilancio Napoli, commissioni ai procuratori più che dimezzate: risparmio superiore al 52%
Il confronto tra i due esercizi evidenzia un calo di circa il 52,2% delle somme corrisposte ai procuratori sportivi, con una differenza stimata in 14,09 milioni di euro. Un dato particolarmente significativo nell'analisi della gestione economica del club azzurro, considerando il peso che le commissioni agli agenti possono avere nelle operazioni di calciomercato. La contrazione della spesa rappresenta dunque uno degli elementi più rilevanti emersi dai conti societari, pur senza consentire, sulla base del solo dato aggregato, di individuare le singole operazioni responsabili della diminuzione. Il confronto con l'esercizio precedente mette comunque in evidenza un netto ridimensionamento degli esborsi complessivi destinati agli intermediari.
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