America’s Cup a Napoli, Luna Rossa parte forte: è in testa dopo le prime due regate

Napoli entra nel vivo della Preliminary Race dell’America’s Cup, in programma nel Golfo da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L’evento rappresenta una vera e propria anteprima della Coppa America del 2027 e porta sul lungomare alcuni dei principali team internazionali della vela. Sono nove le barche in gara per sei squadre, con Luna Rossa chiamata a difendere i colori italiani davanti al pubblico di casa. I risultati di questa regata preliminare non avranno effetti diretti sul torneo dell'anno prossimo, ma serviranno ai team per confrontarsi e prepararsi in vista dell’appuntamento principale. Il programma prevede otto regate nell’arco di tre giorni e, al termine, le prime due della classifica si sfideranno in un match race decisivo per la vittoria finale

La prima giornata ha già regalato spettacolo e qualche colpo di scena. Il vento ha ritardato il programma di quasi due ore e ha permesso di completare soltanto due delle tre regate previste, con l’ultima rinviata al giorno successivo. Luna Rossa ha però subito messo in mostra un ottimo passo: dopo una partenza complicata nella prima race, l’equipaggio italiano ha rimontato fino al secondo posto, per poi dominare la seconda prova e chiudere davanti ad Alinghi. Dopo due regate, Luna Rossa guida la classifica con 19 punti, davanti a Emirates Team New Zealand e American Racing Team USA, entrambi a quota 14. La giornata è stata segnata anche dall’ingavonata di La Roche-Posay alla partenza della seconda prova.