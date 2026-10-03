De Bruyne show, Vergara incanta al debutto: Allegri, schierarli insieme non deve essere un tabù

Le prestazioni di Kevin De Bruyne e Antonio Vergara riaprono il dibattito sulle possibilità di vederli insieme nel Napoli di Allegri.

Due prestazioni in Nazionale, un messaggio per Massimiliano Allegri. Kevin De Bruyne ha illuminato il Belgio con una doppietta nel 3-0 alla Turchia, mentre Antonio Vergara ha sfruttato al meglio il suo esordio con l’Italia, mostrando personalità e duttilità. Due prove che alimentano una riflessione in casa Napoli: perché considerarli necessariamente alternativi? Nelle prime battute della stagione il belga e il classe 2003 si sono contesi soprattutto il ruolo di mezzala sinistra, ma le caratteristiche emerse nelle ultime uscite suggeriscono che la convivenza possa essere una soluzione concreta. De Bruyne, schierato sul centrosinistra, ha avuto libertà di accentrarsi tra le linee, proprio come già accaduto contro l’Italia, trovando da quella posizione anche il gol che ha sbloccato la sfida con la Turchia.

Vergara, personalità e duttilità: Allegri può puntare sulla coppia

L’esordio di Vergara ha aggiunto un altro elemento al ragionamento. Il 23enne ha affrontato senza timori una partita delicata, dimostrando personalità e la capacità di svariare su entrambe le fasce, a destra e a sinistra, dove viene impiegato principalmente con il Napoli. Ora spetta ad Allegri trovare il modo migliore per valorizzare due giocatori che possono rappresentare un mix di esperienza e intraprendenza. Dopo averli già visti insieme dal primo minuto contro il Bologna, l’ipotesi di riproporli contemporaneamente non deve più essere considerata un tabù, come sottolineato da Sportmediaset.