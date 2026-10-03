Quando torna Buongiorno? La data cerchiata per il ritorno in campo

Alessandro Buongiorno ha compiuto un nuovo passo nel percorso di recupero dall’infortunio al ginocchio. Il difensore del Napoli è tornato al centro sportivo di Castel Volturno e ha iniziato a lavorare in palestra, proseguendo così la riabilitazione dopo l'intervento chirurgico. La società ha confermato il suo rientro al Training Center e l'avvio del programma di recupero. Il centrale azzurro aveva saltato sia il ritiro di Dimaro sia quello di Castel di Sangro. L'operazione si era resa necessaria per la riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro, un problema che lo ha tenuto lontano dal campo fin dall'estate. Lo afferma Tuttosport.

Buongiorno Napoli, tempi di recupero ancora lunghi

La ripresa del lavoro a Castel Volturno rappresenta un segnale positivo, ma non significa che Buongiorno sia vicino al ritorno in campo. Secondo gli ultimi aggiornamenti, per completare il recupero serviranno ancora circa due mesi o due mesi e mezzo prima di poter ipotizzare il ritorno al lavoro con il gruppo. Il percorso sarà quindi graduale e senza forzature. Il Napoli continuerà a monitorare le condizioni del difensore, fondamentale per la retroguardia di Massimiliano Allegri, accompagnandolo nelle diverse fasi della riabilitazione.

Quando torna Buongiorno? Il rientro con il Napoli è previsto nel 2027

Le tempistiche aggiornate spostano dunque il ritorno di Alessandro Buongiorno all'inizio del 2027. L'obiettivo è completare la riabilitazione e recuperare la piena condizione fisica prima di tornare a disposizione dell'allenatore. Per il Napoli si tratta di un'assenza importante, ma il rientro del difensore procede secondo programma. Dopo la prima fase svolta lontano da Castel Volturno, Buongiorno ha ora iniziato una nuova tappa del recupero direttamente al centro sportivo azzurro, in attesa di poter tornare progressivamente al lavoro sul campo.