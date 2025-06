Donnarumma-Psg, prove di rinnovo: trattativa partita per l'intesa

Gianluigi Donnarumma può restare al Psg. Contatti per il rinnovo di contratto anche se manca ancora l'accordo definitivo. Però le parti ora dialogano, come scrive su X il giornalista esperto di mercato, Fabrizio Romano. Donnarumma ha appena vinto la Champions. Il suo obiettivo è quello di restare a Parigi nonostante la corte di diversi club. Ora le parti sono al lavoro per trovare un'intesa sul contratto.

Donnarumma in passato era stato accostato anche al Napoli ma il suo agente aveva smentito subito questi rumors. "Donnarumma al Napoli? È pura fantasia: ho un buonissimo rapporto con il direttore sportivo Giovanni Manna, ma non abbiamo mai parlato di Gigio. Non so come sia uscita questa notizia, ma davvero è solo fantasia", aveva detto.