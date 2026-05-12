Ufficiale Dopo il Napoli, Mazzarri riparte dalla Grecia: è il nuovo allenatore dell’Iraklis Salonicco

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Walter Mazzarri riparte dalla Grecia: il tecnico toscano è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Iraklis Salonicco

Walter Mazzarri riparte dalla Grecia: il tecnico toscano è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Iraklis Salonicco, con un contratto di un anno e opzione per una stagione aggiuntiva. L’allenatore torna quindi in panchina, segnando un nuovo capitolo della sua carriera.

Il nuovo progetto dell’Iraklis e il ritorno in panchina

L’annuncio è arrivato al termine della visita in Grecia e della successiva firma del contratto, che sancisce il suo ritorno al lavoro in un contesto completamente nuovo. Mazzarri guiderà infatti la squadra nel massimo campionato greco dopo la promozione conquistata nella scorsa stagione: l’Iraklis ha chiuso al primo posto il proprio percorso nei playoff della Super League 2, assicurandosi così il ritorno nella massima serie nazionale.

Nel comunicato ufficiale, il club ha accolto il nuovo tecnico con grande entusiasmo: “Siamo lieti di annunciare l’inizio della collaborazione con il rinomato allenatore italiano Walter Mazzarri, con un contratto di un anno più uno. Gli diamo il benvenuto nella nostra grande famiglia”. Per Mazzarri si tratta di una nuova sfida internazionale dopo una carriera ricca di esperienze tra Italia e estero, con panchine importanti come quelle di Napoli, Inter, Torino, Sampdoria, Cagliari e anche Watford in Premier League. La sua ultima esperienza era stata proprio al Napoli, dove era tornato per subentrare a Rudi Garcia, ma la parentesi si era conclusa dopo 17 partite. Ora per lui si apre un nuovo capitolo in Grecia, con l’obiettivo di consolidare il progetto dell’Iraklis e riportarlo stabilmente ai vertici del calcio nazionale.