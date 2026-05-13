Lukaku ha già lasciato Napoli: ecco quando è partito da Capodichino
Romelu Lukaku ha lasciato nuovamente Napoli per fare ritorno in Belgio. Dopo essere rientrato nei giorni scorsi a Castel Volturno e aver ripreso ad allenarsi, l’attaccante azzurro non è stato convocato per la sfida contro il Bologna. Nel giorno del suo compleanno, il centravanti è partito in jet privato dall’aeroporto di Capodichino alle 11:36 con destinazione Bruxelles, come appreso da Flight Radar.
Lukaku verso il Mondiale
Il Napoli, in accordo con la federazione belga, ha autorizzato il giocatore a proseguire il percorso riabilitativo presso il centro federale di Tubize. L’obiettivo di Lukaku resta quello di recuperare pienamente per non perdere il Mondiale 2026. Intanto, attorno al suo futuro continuano a rincorrersi dubbi e indiscrezioni in vista dell’estate.
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