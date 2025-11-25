Doppio cambio per il Napoli: Conte vuole chiuderla con forze fresche

Agli sgoccioli della partita, il mister Antonio Conte cambia qualche pedina per cercare di chiudere la partita e dare il giusto spazio a tutti. Sono usciti in successione prima Noa Lang per far spazio a Elmas e poi l'autore del rigore sbagliato Hojlund per Lorenzo Lucca.