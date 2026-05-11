Doppio cambio per il Napoli: entrano Elmas e Gilmour

Doppio cambio per il Napoli: entrano Elmas e GilmourTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 22:24Notizie
di Antonio Noto

Al 76' prime sostituzioni per il Napoli, è un doppio cambio: escono Stanislav Lobotka e Giovane, entrano Billy Gilmour ed Elijf Elmas. Nessun cambio tattico per Antonio Conte. 

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli, live tutto il giorno! Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android) per tutte le funzioni extra dal palinsesto ai podcast. Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o con le app sulle nuove Smart Tv Android ed LG.