Ufficiale Ravenna-Forlì, Ronaldinho torna in campo: è titolare dopo 11 anni!

Ravenna-Forlì, Ronaldinho torna in campo dopo 11 anni: il brasiliano titolare nel tridente di Mandorlini. Le formazioni ufficiali.

Tutto pronto per Ravenna-Forlì, il derby in programma alle 17:30 e valido per la 14ª giornata del campionato di Serie C, che vedrà il clamoroso ritorno in campo di Ronaldinho a undici anni dalla sua ultima partita ufficiale. L'ex fuoriclasse brasiliano partirà addirittura dal primo minuto nella formazione scelta da Andrea Mandorlini, che lo ha inserito nel tridente offensivo insieme a Da Pozzo e Rabbi. Un evento destinato ad attirare grande attenzione sul derby romagnolo, con il campione brasiliano pronto a tornare protagonista sul terreno di gioco.

Ravenna-Forlì, Ronaldinho titolare nel tridente: le formazioni ufficiali del derby

Andrea Mandorlini ha scelto il 4-3-3 per il Ravenna, affidando a Ronaldinho una maglia da titolare nel reparto offensivo. Il Forlì di Gianluigi Bamonte risponde invece con il 3-5-2, puntando sulla coppia d'attacco formata da Coveri e Petrelli. Di seguito le formazioni ufficiali e gli elenchi completi dei calciatori a disposizione dei due allenatori.

RAVENNA (4-3-3): Venturi; Donati, Zaro, Esposito, Bani; Lonardi, Vinicius, Duca; Da Pozzo, Rabbi, Ronaldinho.

A disposizione: Stagni, Bergonzini, Falbo, Solini, Spini, Casiraghi, Soleri, Tenkorang, Viola, Calandrini, Fischnaller, Maggio, Orellana, Bianconi.

Allenatore: Andrea Mandorlini.



FORLÌ (3-5-2): Martelli; Perretta, Palomba, Onofri; Farinelli, Rosetti, Macrì, De Risio, Mattioli; Coveri, Petrelli.

A disposizione: Theiner, Veliaj, Mandrelli, Fi. Valentini, Gaiola, Fe. Valentini, Spinelli, Gabellini, Scaccabarozzi, Attasi, Rossi, Diop, Zerbo, Munaretti. Allenatore: Gianluigi Bamonte.