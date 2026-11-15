Hojlund vola solo con la Danimarca, il problema è Allegri? Il dato sulle punte allenate di recente

Napoli, Hojlund segna cinque gol con la Danimarca ma solo tre con Allegri: il confronto con gli attaccanti del Milan.

Rasmus Hojlund continua a mostrare due volti completamente diversi tra Nazionale e Napoli, alimentando il dibattito sul rendimento offensivo della squadra di Massimiliano Allegri. Con la Danimarca il centravanti azzurro è protagonista assoluto, come dimostrano i 5 gol realizzati in altrettante presenze in Nations League, mentre con il Napoli il bottino si ferma ad appena 3 reti nelle prime 14 partite tra Serie A e Champions League. Una differenza evidente che ha riacceso le discussioni sul gioco proposto dal tecnico livornese e sulla capacità della squadra di valorizzare le caratteristiche del proprio attaccante. Stabilire quanto incida il sistema tattico sul rendimento di Hojlund non è semplice, ma il confronto con i numeri della precedente esperienza di Allegri al Milan offre ulteriori spunti di riflessione.

Napoli, non solo Hojlund: da Leao e Nkunku a Lucca, i numeri degli attaccanti allenati da Allegri

Come riporta Tuttomercatoweb, le difficoltà offensive del Napoli sembrano trovare un precedente nella stagione 2025/26 del Milan, quando gli attaccanti impiegati da Allegri come punte avevano realizzato complessivamente 20 gol in tutte le competizioni, ben 7 dei quali su calcio di rigore. Rafael Leao aveva chiuso con 10 reti in 31 presenze, seguito da Christopher Nkunku con 8 gol in 35 partite, mentre Santiago Gimenez e Niclas Fullkrug si erano fermati a una sola marcatura ciascuno. Numeri che trovano un riscontro anche nell'attuale esperienza napoletana: oltre ai 3 gol di Hojlund, Lorenzo Lucca e Giovane sono ancora a secco rispettivamente dopo 13 e 8 apparizioni. Un quadro statistico che non dimostra automaticamente una responsabilità diretta dell'allenatore, ma solleva interrogativi sulla produzione offensiva delle sue squadre e sul rendimento dei centravanti. Hojlund con la Danimarca in Nations League: 5 gol in 5 presenze, media di 1 gol a partita, contro gli 0,21 gol a gara registrati con il Napoli.

Gli attaccanti di Allegri nel 2025-2026 al Milan

Rafael Leao - 10 gol in 31 partite

Christopher Nkunku - 8 gol in 35 partite

Santiago Gimenez - 1 gol in 18 partite

Niclas Fullkrug - 1 gol in 20 partite

Gli attaccanti di Allegri nel 2026-2027 al Napoli

Rasmus Hojlund - 3 gol in 14 partite

Lorenzo Lucca - 0 gol in 13 partite

Giovane - 0 gol in 8 partite