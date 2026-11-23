Ufficiale Napoli-Lecce, mercoledì biglietti in vendita: prezzi e modalità d'acquisto

. I tagliandi saranno disponibili a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 25 novembre, con una vendita articolata in tre fasi

La SSC Napoli ha ufficializzato le modalità di vendita dei biglietti per la sfida contro il Lecce, in programma sabato 5 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. I tagliandi saranno disponibili a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 25 novembre, con una vendita articolata in tre fasi: prelazione per i possessori della Fidelity Card, accesso riservato agli iscritti alla Membership Premium SSC Napoli e, infine, vendita libera. Di seguito tutte le informazioni diffuse dal club azzurro.

Napoli-Lecce, il comunicato sui biglietti

SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 25 novembre 2026 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Lecce, match di Serie A che si disputerà sabato 5 dicembre alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona.

La vendita dei biglietti per il match contro il Lecce si articola in tre fasi. La prima fase (Fase 1) di vendita sarà riservata ai possessori di Fidelity Card “Fan Stadium Card”. La seconda fase di vendita (Fase 2) sarà riservata ai possessori della Membership Premium SSC Napoli, per la quale il Club riserverà una specifica quota di biglietti. Infine, la terza fase di vendita (Fase 3) sarà libera.

Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni. Clicca qui per maggiori info.

Tutti coloro che hanno acquistato una Membership Premium SSCN entro il 31 maggio 2026 avranno la possibilità di mantenere il proprio status e beneficiare dei relativi vantaggi.

PREZZI Settore FASE 1 E 2 FASE 3

CURVE INFERIORI 14,00 € 20,00 €

CURVE SUPERIORI 30,00 € 35,00 €

DISTINTI INFERIORI 40,00 € 45,00 €

DISTINTI SUPERIORI 45,00 € 55,00 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 50,00 € 60,00 €

TRIBUNA NISIDA 55,00 € 65,00 €

TRIBUNA POSILLIPO 75,00 € 85,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 90,00 € 100,00 €

PROMOZIONI PER NAPOLI VS LECCE

VENDITA PER TIFOSI CON DISABILITÀ PER NAPOLI VS LECCE

I posti riservati ai tifosi con disabilità saranno prenotabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 16:00 di lunedì 30 novembre 2026, previa registrazione attraverso la procedura presente al seguente link: https://sscnapoli.it/regolamento-accesso-tifosi-con-disabilita/

VENDITA PER LE FAMIGLIE (TRIBUNA FAMILY) PER NAPOLI VS LECCE

I posti riservati alle famiglie (Tribuna Family) saranno acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 16:00 di lunedì 30 novembre 2026, online e presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco) e previa esibizione della documentazione indicata al seguente link https://sscnapoli.it/tribuna-family/. L'inizio della vendita della Tribuna Family è previsto nella Fase 3, pertanto non sarà necessario essere titolari di Fidelity Card.

Questi i prezzi della Tribuna Family:

Adulti € 14,00

Under 12 € 10,00

La tariffa Under 12 è riservata ai nati dopo il 5 dicembre 2014.

FASI DI VENDITA

FASE 1 – PREVENDITA FIDELITY SSC NAPOLI - FAN STADIUM CARD

Dalle ore 12:00 di mercoledì 25 novembre 2026 e fino alle ore 23:59 di domenica 29 novembre 2026 (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 3 (Vendita Libera). I biglietti acquistati nel corso della Fase 1 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

FASE 2 – MEMBERSHIP PREMIUM SSC NAPOLI

Dalle ore 10:00 di lunedì 30 novembre 2026 e fino alle ore 15:00 di lunedì 30 novembre (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento dei posti disponibili), i possessori di una Membership Premium SSC Napoli avranno la possibilità di acquistare 1 biglietto in via prioritaria e ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 3 (Vendita Libera), nei limiti dei posti messi a tal fine a disposizione dal club. Potranno accedere alla fase di precedenza per l’acquisto di un biglietto tutti i Member che abbiano sottoscritto la Membership Premium entro e non oltre le ore 23:59 di domenica 31 maggio 2026. I Member dovranno utilizzare il numero della propria membership, disponibile nella sezione “Il mio Profilo” all’interno dell’area riservata, per poter accedere alla fase di vendita dedicata. Nel corso della fase 2, il biglietto potrà essere acquistato dai Member online e potrà essere caricato in formato digitale sulla Fidelity Card “Fan Stadium Card”, qualora l’acquirente ne fosse in possesso, oppure sul wallet del proprio smartphone utilizzando la modalità di acquisto Passbook.

FASE 3 – VENDITA LIBERA

In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 2 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 16:00 di lunedì 30 novembre 2026 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, con caricamento sulla Fidelity Card o utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere caricato sulla Fidelity Card oppure emesso in formato cartaceo se l'acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati. Clicca qui per consultare l’elenco.

Per maggiori info sulla modalità Passbook consultare questo link (si apre in una nuova scheda)

In attesa delle decisioni delle Autorità Competenti, la vendita è vietata ai residenti nella regione Puglia, ad eccezione dei possessori di Fidelity Card SSC Napoli emessa entro il 1° settembre 2026.

MODALITÀ DI VENDITA

I biglietti potranno essere acquistati:

ONLINE

FASE 1 (Fidelity Card “Fan Stadium Card”)

Il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla Fidelity Card (Fan Stadium Card);

FASE 2 (Membership Premium SSC Napoli)

Il titolo di ingresso potrà essere caricato, in modalità digitale, sulla Fidelity Card (Fan Stadium Card) qualora disponibile, oppure in modalità Passbook, che prevede il caricamento del titolo sul proprio wallet (non è necessario essere titolari di Fidelity Card).

FASE 3 (Vendita Libera)

Il titolo di ingresso potrà essere caricato, in modalità digitale, sulla Fidelity Card (Fan Stadium Card) qualora disponibile, oppure in modalità Passbook, che prevede il caricamento del titolo sul proprio wallet (non è necessario essere titolari di Fidelity Card).

Il link per l'acquisto online dei titoli d'ingresso è disponibile qui.(si apre in una nuova scheda)

PUNTI VENDITA

FASE 1 (Fidelity Card “Fan Stadium Card”)

Il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla Fidelity Card (Fan Stadium Card).

FASE 2 (Membership Premium SSC Napoli)

Non è possibile usufruire della modalità di acquisto presso i punti vendita.

FASE 3 (Vendita Libera)

Il biglietto potrà essere caricato sulla Fidelity Card oppure emesso in formato cartaceo - stampa termica (non è necessario essere titolari di Fidelity Card).

L'elenco dei punti vendita è disponibile qui.

In nessun caso sarà consentito il cambio utilizzatore per i biglietti acquistati.

Si raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web diversi da quelli ufficiali e indicati in questo comunicato. La SSC Napoli non risponde di eventuali frodi subite a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati. Inoltre, ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti sarà punito ai termini di legge.

In attesa delle decisioni delle Autorità Competenti, la vendita dei biglietti potrebbe essere soggetta a limitazioni territoriali.

ACCREDITI PER TESSERATI CONI – FIGC - AIA PER NAPOLI VS LECCE

I posti riservati ai tesserati CONI – FIGC - AIA saranno prenotabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 16:00 di lunedì 30 novembre 2026, previa registrazione attraverso la procedura presente al seguente link: https://sscnapoli.it/regolamento-accrediti-coni-figc-aia/