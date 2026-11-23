Tuttonapoli Per Vergara un 2026 prima benedetto, poi maledetto: dalla gloria ai ben 4 infortuni

Dall'esplosione con Conte alla Nazionale, fino alla nuova ricaduta contro il Torino: il 2026 di Antonio Vergara è stato segnato da continui infortuni.

Il 2026 di Antonio Vergara è stato un anno di grandi soddisfazioni, ma anche di continui problemi fisici. Il talento classe 2003 del Napoli aveva esordito in Serie A da titolare il 16 gennaio contro il Sassuolo, conquistando immediatamente la fiducia di Antonio Conte. Da quel momento erano arrivate altre dieci presenze consecutive dal primo minuto, accompagnate da due gol e tre assist, compresa una rete in Champions League contro il Chelsea. Un rendimento che lo aveva avvicinato alla Nazionale, prima che una lesione alla fascia plantare interrompesse bruscamente la sua crescita. Dopo un precedente affaticamento muscolare, quello di marzo era già il secondo stop dell'anno.

Vergara, dal rinnovo col Napoli all'esordio in Nazionale: poi altri due infortuni

L'estate aveva portato diversi interessamenti di mercato, tra cui quello del Como, e soprattutto il rinnovo con il Napoli fino al 2031. Massimiliano Allegri lo aveva inserito nel nuovo progetto tecnico e Vergara aveva risposto segnando all'esordio stagionale contro il Genoa. Poi la prima convocazione in Nazionale, con il debutto il 2 ottobre contro la Francia. Tre giorni dopo, però, durante la sfida con la Turchia, il centrocampista aveva riportato una lesione di alto grado al bicipite femorale sinistro, restando fermo per circa un mese. Un altro ostacolo dopo un periodo che sembrava finalmente averlo consacrato.

Napoli, nuova ricaduta contro il Torino: Vergara tornerà soltanto nel 2027

L'ultimo capitolo è arrivato contro il Torino, alla prima partita dopo la sosta per le nazionali. Schierato titolare da Allegri, Vergara si è fermato dopo pochi minuti, riportando una nuova lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Una ricaduta che si preannuncia più seria del precedente problema muscolare: le prime stime parlano di almeno due o tre mesi di stop, con il ritorno in campo rinviato al 2027. Si chiude così, con largo anticipo, un anno nel quale il giovane azzurro ha conosciuto l'esplosione in Serie A, la Champions League e la maglia dell'Italia, ma anche quattro infortuni che ne hanno frenato ripetutamente l'ascesa.