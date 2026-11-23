Ultim'ora Quando tornano Di Lorenzo e Badiashile? L'annuncio di Allegri sugli infortunati

Massimiliano Allegri annuncia il rientro di Giovanni Di Lorenzo e Benoît Badiashile e fa il punto sugli infortunati prima del Manchester City

L'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester City, facendo il punto sull'emergenza infortuni che sta condizionando la squadra azzurra. Il tecnico ha annunciato quando torneranno a disposizione Giovanni Di Lorenzo e Benoît Badiashile, soffermandosi anche sulle assenze di Alex Meret e Antonio Vergara.

Quando tornano Di Lorenzo e Badiashile? Allegri fissa la data

"Abbiamo dei giocatori che stanno recuperando, Di Lorenzo e Badiashile sicuramente saranno disponibili per il Lecce, Favasuli e Marianucci non sono in lista, abbiamo perso Meret e Vergara... ma questo fa parte del gioco. Ho visto i numeri degli infortuni in giro per l'Europa, tante squadre hanno tanti infortunati. Bisogna fare di necessità virtù, sapendo che ci vorrà ancora più predisposizione a fare una partita di squadra. Poi da mercoledì dovremo preparare la partita di campionato, dove siamo indietro perché potevamo avere qualche punto in più", le parole di Max Allegri.