Ufficiale Allegri ritrova Neres: il brasiliano ha svolto l'intera sessione con la squadra

Il Napoli si prepara alla sfida di Champions League contro il Manchester City di Enzo Maresca

Il Napoli si prepara alla sfida di Champions League contro il Manchester City di Enzo Maresca. Alla vigilia del match, gli azzurri hanno sostenuto una seduta mattutina al SSC Napoli Training Center, dedicata all'attivazione e al lavoro tecnico-tattico. Buone notizie per Massimiliano Allegri sul fronte David Neres: il brasiliano ha svolto l'intero allenamento con il resto del gruppo, un segnale incoraggiante in vista dell'importante appuntamento europeo.

Il comunicato del Napoli su Neres

"Meno uno a Manchester City-Napoli. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match contro la formazione di Enzo Maresca. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo attivazione e lavoro tecnico-tattico. Neres ha svolto l'intera sessione con la squadra".