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I convocati per Man City-Napoli: Allegri ne chiama solo 18, c'è Neres
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Il Napoli ha diramato l'elenco dei convocati per la trasferta contro il Manchester City: 18 calciatori a disposizione di Massimiliano Allegri.
Il Napoli si prepara alla sfida di Champions League contro il Manchester City, in programma domani alle ore 21:00 all'Etihad Stadium. Il tecnico Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la delicata trasferta inglese. Sono 18 i calciatori selezionati dall'allenatore azzurro, tra cui Kevin De Bruyne, pronto a ritrovare il suo ex club, Scott McTominay e Frank Anguissa. Presenti anche David Neres, Noa Lang e Rasmus Hojlund, oltre ai giovani Chiummariello e Spinelli.
Manchester City-Napoli, l'elenco completo dei convocati azzurriDi seguito la lista ufficiale dei 18 convocati del Napoli per la partita di Champions League contro il Manchester City: Anguissa, Beukema, Chiummariello, Contini, De Bruyne, Gilmour, Giovane, Hojlund, Lang, Lucca, McTominay, Milinkovic-Savic, Neres, Olivera, Politano, Rrahmani, Spinazzola, Spinelli.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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