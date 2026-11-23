Ufficiale I convocati per Man City-Napoli: Allegri ne chiama solo 18, c'è Neres

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Oggi alle 14:23 Notizie di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Il Napoli ha diramato l'elenco dei convocati per la trasferta contro il Manchester City: 18 calciatori a disposizione di Massimiliano Allegri.