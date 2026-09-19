“È una delle 4 gare più importanti dell’anno”, Allegri lo disse anche l’anno scorso: era esattamente il 19 settembre

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Max Allegri indica Fiorentina-Napoli tra le 4 gare decisive della stagione: lo stesso concetto espresso esattamente un anno fa, il 19 settembre 2025

Massimiliano Allegri è conosciuto anche per i concetti ricorrenti proposti durante i suoi interventi pubblici pre e post-partite. Alla vigilia di Fiorentina-Napoli, il tecnico azzurro ha definito la trasferta del Franchi uno snodo fondamentale: “Domani è una delle 4-5 gare più importanti della stagione", ha detto in conferenza stampa, "perché ti permette di chiudere il primo mini-ciclo, poi avremo modo di dare seguito con due risultati positivi e prepararci ad ottobre fino alla prossima sosta nelle migliori condizioni di classifica”.

Una frase molto simile era stata pronunciata da Allegri esattamente un anno fa, il 19 settembre 2025, quando allenava il Milan e presentava la sfida con l’Udinese: “Durante una stagione ci sono quattro partite-snodo, domani è molto importante: va affrontata con grande senso di responsabilità, facendo una partita di grande compattezza e tecnica”. Stesso giorno, due panchine diverse e quasi lo stesso concetto: per Allegri, alcune partite possono indirizzare un’intera fase della stagione.