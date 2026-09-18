Fiorentina-Napoli, Vanoli deve ancora registrare la difesa: scongiurata (per ora) un’ipotesi
La sfida contro il Napoli arriva in un momento in cui la Fiorentina è chiamata a trovare maggiore solidità in fase difensiva. Come evidenziato da La Nazione, è soprattutto nel reparto arretrato che Paolo Vanoli dovrà intervenire per correggere alcune lacune emerse nelle prime uscite. Se davanti stanno iniziando a emergere soluzioni e personalità, dietro continuano a pesare alcune letture imprecise, in particolare nelle transizioni e sulle seconde palle, con ritardi nelle marcature e spazi concessi agli inserimenti avversari. L'ipotesi della difesa a tre, almeno per il momento, non sembra essere una priorità: il lavoro del tecnico riguarda soprattutto i movimenti e la sincronizzazione del reparto.
Vanoli cerca il giusto equilibrio contro il Napoli
L'obiettivo sarà trovare il punto di equilibrio tra la vocazione offensiva della squadra e una maggiore attenzione senza palla. Domenica al Franchi arriverà il Napoli, un avversario che alzerà inevitabilmente il livello delle difficoltà e richiederà massima concentrazione, densità e aggressività. Per la Fiorentina sarà quindi importante ridurre gli errori e concedere meno spazi, così da poter esprimere con maggiore continuità la qualità presente in rosa.
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