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De Bruyne pilastro del Belgio: è nella lista dei convocati del nuovo ct van Bommel

De Bruyne pilastro del Belgio: è nella lista dei convocati del nuovo ct van BommelTuttoNapoli.net
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Oggi alle 14:00Notizie
di Francesco Carbone
Belgio, Mark van Bommel ha diramato la sua prima lista di convocati: presente il centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne.

Prima lista di convocati per Mark van Bommel alla guida del Belgio. Il nuovo commissario tecnico ha ufficializzato le sue scelte in vista della prima giornata della Nations League, inserendo nella rosa diversi dei principali protagonisti della Nazionale. Tra questi ci sono Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Lois Openda e Youri Tielemans, oltre a una serie di giovani pronti a mettersi in mostra e a conquistare spazio.

Belgio, tutti i convocati di Van Bommel

La Nazionale belga si prepara così alla sfida contro l’Italia con una rosa che unisce esperienza e nuove leve. Di seguito, l’elenco completo dei convocati di Van Bommel, suddivisi per ruolo.

Portieri: Senne Lammens, Maarten Vandevoordt, Mike Penders, Maarten De Busser.

Difensori: Timothy Castagne, Koni De Winter, Maxim De Cuyper, Joaquin Seys, Arthur Theate, Zeno Debast, Jorne Spileers, Nathan Ngoy, Brandon Mechele.

Centrocampisti: Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Kevin De Bruyne, Mandela Keita, Hans Vanaken, Romeo Lavia.

Attaccanti: Diego Moreira, Dodi Lukebakio, Mika Godts, Leandro Trossard, Malick Fofana, Romelu Lukaku, Charles De Ketelaere, Matias Fernandez-Pardo, Lois Openda.