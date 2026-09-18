Fiorentina, Vanoli come Allegri? Idea doppio play contro il Napoli

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Fiorentina-Napoli, Vanoli studia la possibile convivenza tra Fagioli e Oulai: il doppio play può essere una delle soluzioni tattiche

La sfida contro il Napoli potrebbe rappresentare il primo banco di prova per una delle soluzioni tattiche più interessanti della nuova Fiorentina di Paolo Vanoli. Come racconta FirenzeViola, il tecnico viola sta valutando la possibilità di schierare insieme Fagioli e Oulai, due centrocampisti che Fabio Grosso aveva utilizzato insieme soltanto per brevi spezzoni. Vanoli ha invece riaperto il discorso sulla loro convivenza, sottolineando la necessità di trovare il giusto equilibrio. L'idea è quella di avere Fagioli come riferimento della manovra e Oulai con maggiore libertà di movimento, anche da mezzala.

Le scelte di Vanoli in vista del Napoli

Resta da capire se la soluzione verrà proposta già domenica al Franchi. Il Napoli arriverà a Firenze ancora senza Zambo Anguissa e McTominay, con De Bruyne più avanzato e Lobotka e Gilmour unici centrocampisti di ruolo disponibili. Il confronto potrebbe quindi svilupparsi soprattutto sul piano del palleggio e del controllo del gioco. Secondo FirenzeViola, proprio questo scenario potrebbe spingere Vanoli a puntare sulla qualità di Fagioli e sull'intensità di Oulai, con l'obiettivo di dare alla Fiorentina maggiore presenza e dinamismo in mezzo al campo.