Fiorentina, dubbio modulo e uomini per Vanoli: le ultime verso il Napoli

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Fiorentina-Napoli, Vanoli prepara la sfida del Franchi: Atta torna disponibile, Fagioli è rinvigorito dal nuovo tecnico.

Il successo contro il Pisa in Coppa Italia ha dato ulteriore serenità alla Fiorentina, che si avvicina alla sfida con il Napoli con maggiore fiducia. Come racconta la Gazzetta dello Sport, l'armonia del gruppo è stata ulteriormente rafforzata dalla grigliata offerta da Pellegrino e Mastantuono. Sul fronte infermeria, l'unico giocatore ancora in forte dubbio resta Radu Dragusin, alle prese con un affaticamento. Buone notizie invece per Arthur Atta, tornato ad allenarsi regolarmente dopo la tribuna concordata nel derby e candidato a una maglia da titolare. In caso di conferma del 4-3-3, al suo fianco dovrebbero esserci Cher Ndour e Nicolò Fagioli, rispettivamente mezzala destra e regista.

Fagioli ritrovato, Vanoli valuta il modulo

Proprio Fagioli, sottolinea la Gazzetta dello Sport, sembra aver beneficiato dell'arrivo di Vanoli: "Vanoli è entrato subito con il piede a martello, tirando due, tre bastonate alla prima riunione, come giusto che sia dopo un inizio di stagione imbarazzante". Resta però da definire l'assetto tattico: il tecnico viola valuta se proseguire con il centrocampo a tre oppure tornare al 4-2-3-1, con Fagioli e Oulai davanti alla difesa e Pedro Gonçalves sulla trequarti. La sfida con il Napoli sarà un test importante per la Fiorentina, che in questa stagione ha perso entrambe le gare disputate al Franchi e ha vinto una sola delle ultime 17 partite casalinghe contro gli azzurri.