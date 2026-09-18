Ufficiale Castel Volturno, il report della seduta mattutina: le ultime su Anguissa

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Zambo Anguissa svolge ancora lavoro personalizzato a Castel Volturno. Spinazzola, invece, salta la seduta per una lieve contrattura.

Zambo Anguissa prosegue il percorso di recupero dall’infortunio e anche nella seduta mattutina svolta a Castel Volturno ha lavorato a parte. Il centrocampista non si è allenato con il resto del gruppo, mentre il Napoli continua la preparazione in vista della trasferta di domenica alle 12:30 al Franchi contro la Fiorentina. Gli azzurri arrivano all’appuntamento dopo il successo ottenuto contro il Bologna e cercano continuità sotto la guida di Massimiliano Allegri.

Castel Volturno, il report della SSC Napoli

La SSC Napoli ha fatto il punto sulla seduta attraverso il consueto report pubblicato sul sito ufficiale: “Gli azzurri proseguono la preparazione al prossimo match di campionato, domenica alle 12:30 al Franchi contro la Fiorentina. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo riscaldamento e lavoro tattico. Chiusura di sessione con una serie di conclusioni. Per Anguissa allenamento personalizzato in palestra e in campo. Spinazzola non ha preso parte alla seduta odierna per una lieve contrattura al bicipite femorale della coscia destra”.