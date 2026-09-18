Perché Favasuli gioca nel Napoli e non nella Fiorentina: la scelta di Paratici in estate

vedi letture

Cresciuto nella Fiorentina, Costantino Favasuli domenica sarà solo un semplice rivale dei viola. Una storia molto particolare, la sua. Poteva tornare a Firenze, ma in estate la dirigenza ha fatto altre scelte. La Fiorentina ha comprato diversi giocatori anche nella posizione di campo che lui adesso ricopre, ovvero quella di esterno a destra. In quel ruolo infatti sono arrivati Jimenez e Joao Mario. Giocatori esperti che hanno un'altra età e che hanno già diverse apparizioni nel massimo campionato italiano.

La scelta di Paratici e il destino di Favasuli

Probabilmente anche per questo motivo il ds viola Paratici ha scelto di puntare su di loro e non ha preso in considerazione l'idea di riportare a casa dal Catanzaro Favasuli. Ne ha approfittato il Napoli che non ha avuto alcun tipo di dubbio e ha scelto proprio lui come rinforzo a destra. Favasuli può muoversi da vice Di Lorenzo ma in queste prime partite sta giocando soprattutto come esterno alto al posto di Politano. D'altronde ha anche caratteristiche offensive e proprio in Serie B ha ricoperto il ruolo di esterno di centrocampo. E ora si parla di un possibile esordio dal primo minuto proprio al Franchi.