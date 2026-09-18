Ufficiale Olanda, i primi convocati del nuovo ct Xavi: la scelta su Noa Lang

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Olanda, Xavi Hernandez dirama le prime convocazioni: presenti Noa Lang e due esordienti, Gjivai Zechiel e Ruben van Bommel.

Xavi Hernandez ha diramato la sua prima lista di convocati da commissario tecnico dell'Olanda, inserendo anche due esordienti: Gjivai Zechiel e Ruben van Bommel. Il centrocampista del Feyenoord, 22 anni, ha iniziato la stagione con cinque gol e tre assist nelle prime sette partite, mentre Van Bommel è rientrato da un grave infortunio al ginocchio e ha realizzato due gol e due assist nelle sei gare disputate dopo il ritorno in campo. Nell'elenco figura regolarmente anche Noa Lang, esterno del Napoli. Torna a disposizione il capitano Virgil van Dijk, mentre resta fuori Memphis Depay, miglior marcatore nella storia della nazionale olandese, che dopo il ritorno al Corinthians non ha ancora segnato nelle sei presenze collezionate. Xavi ha inoltre richiamato Kenneth Taylor e Joey Veerman, entrambi esclusi dalle ultime convocazioni di Ronald Koeman.

Olanda, assente Frenkie de Jong: il calendario

Il nuovo commissario tecnico dovrà invece fare a meno di Frenkie de Jong, ancora impegnato nel recupero dall'infortunio al ginocchio rimediato durante il Mondiale 2026. L'Olanda sarà protagonista di quattro appuntamenti nella prossima pausa internazionale: il 24 settembre ad Amsterdam contro la Germania, il 27 settembre e il 4 ottobre contro la Serbia e il primo ottobre in trasferta contro la Grecia.

I convocati dell'Olanda

Portieri: Mark Verbruggen, Robin Roefs, Mark Flekken.

Difensori: Jurrien Timber, Denzel Dumfries, Micky van de Ven, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Jeremie Frimpong, Jorrel Hato, Nathan Aké, Lutsharel Geertruida.

Centrocampisti: Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Joey Veerman, Gjivai Zechiel, Kenneth Taylor, Teun Koopmeiners, Quinten Timber.

Attaccanti: Crysencio Summerville, Justin Kluivert, Cody Gakpo, Ruben van Bommel, Brian Brobbey, Donyell Malen, Noa Lang.