McTominay quando torna in campo? Spunta la partita del possibile rientro

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Scott McTominay potrebbe tornare in campo contro il Venezia, nella gara in programma il 17 ottobre. Una semplice possibilità aspettando novità nei prossimi giorni. È questo l’auspicio di tutto l’ambiente, che attende il recupero del centrocampista dopo lo stop delle ultime settimane. Il giocatore è stato sottoposto a un intervento in seguito alla diagnosi di una lieve aritmia cardiaca benigna. L’operazione si è resa necessaria per risolvere il problema e permettere al calciatore di tornare gradualmente alla piena attività agonistica.

L’obiettivo del 17 ottobre per McTominay

Il possibile rientro contro il Venezia resta dunque l’obiettivo da raggiungere, anche se saranno gli accertamenti e il percorso di recupero a stabilire i tempi effettivi. La priorità è infatti quella di consentire a McTominay di riprendere l’attività senza forzare le tappe, seguendo tutte le indicazioni dello staff medico. La sfida del 17 ottobre rappresenta quindi una data indicativa verso la quale guardare con fiducia, ma senza anticipare i tempi. Il centrocampista, una volta completato il percorso previsto, potrà tornare a disposizione della squadra e contribuire nuovamente alle ambizioni della stagione.