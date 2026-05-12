Giorno di riposo nonostante il ko: ecco quando gli azzurri torneranno a Castel Volturno

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Nonostante la delusione, Antonio Conte ha deciso di concedere un giorno di riposo alla squadra, che oggi non si è allenata a Castel Volturno.

La sconfitta per 3-2 contro il Bologna nel monday night del Maradona ha però lasciato molti interrogativi tra tifosi e addetti ai lavori. Il Napoli aveva infatti a disposizione il primo match point per conquistare matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League, ma il ko contro i rossoblù ha rimandato tutto alle ultime due giornate.

Il Napoli prepara la sfida decisiva contro il Pisa

Nonostante la delusione, Antonio Conte ha deciso di concedere un giorno di riposo alla squadra, che oggi non si è allenata a Castel Volturno. Gli azzurri torneranno in campo domani, mercoledì 13 maggio, per iniziare la preparazione della delicata trasferta contro il Pisa, gara della quale non sono ancora stati ufficializzati data e orario definitivi.