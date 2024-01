FOTO - L'Arabia risponde presente per la finale: Napoli-Inter è già quasi sold-out!

TuttoNapoli.net

© foto di Pierpaolo Matrone

Napoli-Fiorentina non è stata un successo dal punto di viste delle presenze allo stadio: il dato ufficiale di 9.762 spettatori presenti a Riyadh per assistere alla prima semifinale di andata di Supercoppa italiana, hanno fatto molto discutere. E' andata decisamente meglio con Inter-Lazio, ieri sera, con 20.767 tifosi presenti all'Al Awwal Park Stadium, una cifra che sfiora la piena capienza dell'impianto di casa Ronaldo, che al massimo può ospitare 25.000.

Sold-out in finale. Per la finale di lunedì è previsto invece il tutto esaurito. L'Arabia Saudita risponderà presente, anzi l'ha già fatto. Ad oggi sono davvero pochissimi i biglietti ancora disponibili per Napoli-Inter, giusto una manciata. I prezzi andavano dagli 11 euro per i settori popolari a 1.270 euro per i posti più costosi.