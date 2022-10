FOTO - Sorpresa per Napoli-Ajax: spuntano nuovi biglietti in vendita, i settori

Lo stadio Diego Armando Maradona non è ancora sold-out per Napoli-Ajax

Fino a pochi minuti fa erano esauriti tutti i settori, invece ora su Ticketone sono spuntati nuovi biglietti in vendita. Sono ancora disponibili gli ultimi biglietti di Tribuna Posillipo, Tribuna Nisida e Distinti superiori e inferiori.