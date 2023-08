FOTO - Tre azzurri recuperano: Lobotka, Elmas e Demme presenti in partitina

Recuperati per l'allenamento di oggi pomeriggio allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro tre azzurri alle prese con problemi muscolari.

Recuperati per l'allenamento di oggi pomeriggio allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro tre azzurri alle prese con problemi muscolari. Nella prima parte parte dell'allenamento in gruppo regolarmente e in presenti in partitina: Elmas, Lobotka e Demme. Di Seguitlo lo scatto dai nostri inviati al Patini.