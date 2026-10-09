Frosinone, che sorpresa: recupero-lampo per Raimondo, sarà convocato
Una buona notizia per il Frosinone a poche ore dalla sfida contro il Napoli. Antonio Raimondo ha infatti completato con successo il tentativo di recupero e farà parte della lista dei convocati di Massimiliano Alvini per la trasferta allo stadio Diego Armando Maradona. Nelle ultime ore le condizioni dell'attaccante avevano destato preoccupazione, tanto da costringerlo a svolgere lavoro differenziato, ma il centravanti ha stretto i denti e nel pomeriggio sono stati sciolti gli ultimi dubbi sulla sua disponibilità.
Raimondo recupera, Alvini ritrova il suo numero nove
Il recupero di Raimondo è particolarmente importante considerando l'emergenza offensiva con cui il Frosinone arriva all'appuntamento di Napoli. Birligea sarà infatti assente, mentre il numero nove giallazzurro dovrebbe inizialmente accomodarsi in panchina. Alvini potrà comunque utilizzarlo a gara in corso in caso di necessità, ritrovando così una soluzione preziosa per il reparto avanzato. A riportarlo è Tuttofrosinone.com.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Frosinone
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro