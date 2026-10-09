Frosinone, che sorpresa: recupero-lampo per Raimondo, sarà convocato

Buone notizie per Massimiliano Alvini alla vigilia di Napoli-Frosinone: Antonio Raimondo ha recuperato e sarà a disposizione per la trasferta del Maradona.

Una buona notizia per il Frosinone a poche ore dalla sfida contro il Napoli. Antonio Raimondo ha infatti completato con successo il tentativo di recupero e farà parte della lista dei convocati di Massimiliano Alvini per la trasferta allo stadio Diego Armando Maradona. Nelle ultime ore le condizioni dell'attaccante avevano destato preoccupazione, tanto da costringerlo a svolgere lavoro differenziato, ma il centravanti ha stretto i denti e nel pomeriggio sono stati sciolti gli ultimi dubbi sulla sua disponibilità.

Raimondo recupera, Alvini ritrova il suo numero nove

Il recupero di Raimondo è particolarmente importante considerando l'emergenza offensiva con cui il Frosinone arriva all'appuntamento di Napoli. Birligea sarà infatti assente, mentre il numero nove giallazzurro dovrebbe inizialmente accomodarsi in panchina. Alvini potrà comunque utilizzarlo a gara in corso in caso di necessità, ritrovando così una soluzione preziosa per il reparto avanzato. A riportarlo è Tuttofrosinone.com.