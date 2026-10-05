Frosinone, nuovo infortunio verso il Napoli: si ferma un altro attaccante

Continuano i problemi nel reparto offensivo del Frosinone.

Continuano i problemi nel reparto offensivo del Frosinone. Dopo l'infortunio di Antonio Raimondo, Massimiliano Alvini deve fare i conti con un'altra assenza arrivata durante la sosta per le Nazionali. Questa volta a fermarsi è Daniel Birligea. L'attaccante gialloazzurro ha accusato un problema muscolare al termine della partita disputata a Varsavia ed è stato costretto a lasciare anticipatamente il ritiro della Romania. A rendere nota la situazione è stata la Federazione calcistica rumena attraverso un comunicato ufficiale:

Frosinone, altro stop dopo Raimondo

"Dopo la partita a Varsavia, Daniel Birligea ha accusato problemi muscolari. Dopo le indagini mediche eseguite, si è scoperto che non può scendere in nella partita contro la Svezia di questa sera- Quindi, l'attaccante del Frosinone ha già lasciato il ritiro dei Tricolor. Auguriamo a Daniel buona salute e lo aspettiamo di ritorno più forte!"