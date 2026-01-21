Prima pagina

Gazzetta dello Sport: Napoli a rischio. Conte: "Che male"TuttoNapoli.net
Oggi alle 07:48Notizie
di Arturo Minervini

Napoli a rischio. Conte: "Che male". Così titola sul Napoli la prima pagina della Gazzetta dello Sport oggi in edicola, col quotidiano che sottolinea la delusione del tecnico azzurro per il pareggio subito dal Copenhagen con i danesi ridotti in 10 dopo appena 35' di gioco. 