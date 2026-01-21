Prima pagina
Gazzetta dello Sport: Napoli a rischio. Conte: "Che male"
Napoli a rischio. Conte: "Che male". Così titola sul Napoli la prima pagina della Gazzetta dello Sport oggi in edicola, col quotidiano che sottolinea la delusione del tecnico azzurro per il pareggio subito dal Copenhagen con i danesi ridotti in 10 dopo appena 35' di gioco.
1 Conte in conferenza: "Zero attenuanti! L'abbiamo buttata nel 2T. Mercato? Non so se club interverrà"
